عضو القومي للمرأة بالمنيا: الزيادة السكانية أكبر تحدٍ يواجه التنمية

قالت صباح رمضان، عضو المجلس القومي للمرأة في المنيا، إن الزيادة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقًا بالأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية المختلفة، وتٌؤثر بصورة مٌباشرة على جهود المجتمع في مختلف مجالات التنمية، ومصر واحدة من الدول التي تٌعاني بشدة من آثار تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بعنوان «الزيادة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع»، بقاعة مدرسة الثانوية بنات بالمنيا.

عدم التوازن بين عدد السكان والموارد

استعرضت عضو المجلس القومي للمرأة مفهوم المشكلة السكانية، وعدم التوازن بين السكان والموارد والخدمات المتاحة دون إجراء تعديلات على فرص التعليم والمرافق المُختلفة، وارتفاع المستوى الاقتصادي مما يؤدي إلى ظهور المشكلة بشكل واضح.

وأوضحت أن أسباب المشكلة السكانية في مصر تتمثل في ارتفاع معدلات الأمٌية، خاصة بين النساء والزواج المبكر للإناث، وبالتالي الإنجاب المبكر وعمالة الأطفال، موضحة أن الزيادة السكانية تٌؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في توفير الخدمات للمواطنين وتسبب زيادة معدل الفقر والبطالة، وانخفاض مستوى التعليم وضعف الخصائص السكانية وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.

طرق مواجهة المشكلة السكانية

واستعرضت صباح رمضان، طرق مٌواجهة المٌشكلة السكانية التي تتمحور حول وعي المواطنين أنفسهم وخطط الدولة من خلال زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة وربط التعليم بسوق العمل، مؤكدة أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على التنمية، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها للطلاب بالمدارس، والتركيز على فئة الشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة سوق العمل والإبداع والابتكار.