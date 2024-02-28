رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فريق إدارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم جوائز التميز الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي والمجلس الأعلى للجامعات ما يسهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي، ورفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفد إدارة جائزة التميز الحكومي

وضم وفد إدارة جائزة التميز الحكومي، الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، وسهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وإسراء حسني، مدير الجوائز المتخصصة، ورحاب محمد، مسئول الاتصال والتسويق، وكريم الخولي، مسئول الدعم اللوجيستي والإداري بالجائزة، وسالي عبد اللطيف، مسئول الجوائز المؤسسية والفردية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

تحكيم جوائز التميز الداخلية

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحّب رئيس الجامعة، بوفد إدارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم جوائز التميز الداخلية، مشيراً إلى أنّ جائزة التميز الحكومي ما هي إلا فرصة لإخراج أقصى طاقة فكرية إبداعية لخدمة بيئة العمل، مشيداً بالتدريب الذي تلقاه فريق الجائزة الداخلي للجامعة والمقيمين من الجهاز الإداري في كلاً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة كفر الشيخ.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ فريق التميز بدأ العمل منذ شهور لمساعدة الكليات لاستيفاء الملفات للتقدم للجائزة، مؤكداً أنّ الجائزة تُعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يُساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، لافتاً أنّ الجائزة ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضاً على مستوى المؤسسات.

تعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، بدعم قيادة جامعة كفر الشيخ وحرصها على تطبيق منظومة التميز الداخلي والتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الجائزة، لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي على مستوى كلياتها وكوادرها المتميزة.

وأعرب الوفد، عن سعادتهم بالوجود داخل رحاب جامعة كفر الشيخ، حيث أنّ الجامعة تضم العديد من الإنجازات التي تستحق أنّ تتوج وتوثق ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار والتقدير، خصوصاً بما تمتلكه من إمكانات بشرية ومادية وكليات فريدة من نوعها إضافة إلى تنوع التخصصات والبرامج المتميزة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة للسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تسلمته نيابةً عنه سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، ودرع آخر للدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة السابق، كما تسلم رئيس الجامعة درع جائزة التميز الحكومي المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديراً لإنجازاته ومجهوداته المبذولة داخل الجامعة والتي كانت موضع تقدير من الوفد خلال الزيارة.