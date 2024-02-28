نقابة الصحفيين المصريين تنظم مؤتمرا للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

بدأ منذ قليل، المؤتمر التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين لدعم العاملين بالمهنة في فلسطين ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، ومرور 148 يومًا على حرب الإبادة الجماعية.

ارتقاء أكثر من 130 صحفيًا فلسطينيا

وأدان المؤتمر أكبر جريمة حرب في التاريخ الحديث، التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 130 صحفيًا وصحفية من فلسطين، ونزوح 1500 صحفي يعملون في مراكز الايواء والمستشفيات بغزة، وكل ذلك لأنهم نقلوا الحقيقة وكشفوا زيف رواية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

شهادات حية من قلب غزة

ويتضمن المؤتمر شهادات حية من قلب غزة لصحفيين فلسطينيين، وأبرزهم الإعلامية الفلسطينية خولة الخالدي، التي قضت ما يزيد على 100 يوم تحت القصف، وخالد أبو سلطان أحد المصابين في القصف.