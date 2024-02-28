«الصحفيين» تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس الاثنين المقبل

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الاثنين 4 مارس 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

تطوير الصحافة وحريتها

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرر في اجتماعه المنعقد في 23 يناير الماضي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة.

الإعداد للمؤتمر السادس

ومن المقرر أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.