«الصحفيين» تحتفي باليوم العالمي للمرأة بعرض مسرحية «حكايات تاء مربوطة»

تحتفل نقابة الصحفيين باليوم العالمي للمرأة بعرض مسرحية «حكايات تاء مربوطة» على مسرح النقابة يوم 7 مارس، وتستضيف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين العرض المسرحي «حكايات تاء مربوطة»، من تأليف وإخراج حازم الصواف.

اليوم العالمي للمرأة

وأضافت النقابة في بيان لها أن «حكايات تاء مربوطة» بطولة مجموعة من المواهب التمثيلية لفرقة «ستوديو أوديشن» المسرحية المستقلة لفنون الأداء بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، ويناقش العرض مشكلات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة بالرجل من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا تقدم حكايات وهمومًا تخص المرأة من منظور الرجل.

وأوضحت النقابة أن ذلك يأتي في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية، وذلك يوم الخميس 7 مارس الساعة السابعة مساءً على مسرح النقابة.

ندوة لمناقشة كتاب الحب في زمن اللايك

وأعلنت اللجنة الفنية والثقافية في النقابة كذلك عن ندوة لمناقشة كتاب «الحب في زمن اللايك»، وذلك يوم الثلاثاء 5 مارس، للكاتبة الصحفية الدكتورة هبة عبد العزيز بجريدة «الأهرام»، ويشارك في الندوة الفنان محمود عامر، والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، ويدير الندوة الروائية إيمان عنان، وتقام الندوة في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 5 مارس في قاعة طه حسين بالدور الرابع في مبنى النقابة.