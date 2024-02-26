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«الصحفيين» تعلن إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الأعضاء وأسرهم (تفاصيل)

كتب:

سهيلة هاني
07:07 م | الإثنين 26 فبراير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، بدء إنشاء قاعدة بيانات للصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة، تنفيذا لتوصيات اجتماع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الأخير، لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين النقابة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم، والعمل على تحقيق مطالبهم وحقوقهم.

وأكد محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن ملء الاستمارة الإلكترونية يبدأ من اليوم، وينتهي الخميس 7 مارس، وتشمل الاستمارة كل البيانات الخاصة بذوي الإعاقة من الصحفيين أو أسرهم، ونوع الإعاقة، ومدى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من عدمه، إضافة إلى مقترحات الصحفيين بشأن ملف ذوي الإعاقة.

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بقلم سهيلة هاني