وزارة العمل: حملات تفتيش على مكاتبنا في الشرقية لحل مشاكل المواطنين

واصلت وزارة العمل عبر مديرياتها في المحافظات، حملات تفتيش على مكاتبها للتأكد من تقديمها الخدمات على أكمل وجه للمواطنين، مؤكدة تلقيها تقريرا من مديرية العمل بالشرقية جاء فيه قيام المديرية بجولة ميدانية لتفقد مكتب عمل مشتول السوق التابع للمديرية، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة بعض معوقات العمل ووضع السبل لحلها، وذلك ضمن جهود المديرية في متابعة سير العمل داخل مكاتبها التابعة المنتشرة في أرجاء المحافظة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، وفق منظومات العمل التي أنشأتها الوزارة للتسهيل على المواطنين، وتحقيق الخطة السنوية الموضوعة للعام 2023-2024، واستيفاء كافة بنودها من متابعة تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

تفعيل دور الأجهزة التنفيذية

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل في المحافظات بأهمية تفعيل دور الأجهزة التابعة لها في القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المواطنين فيما يخص أعمال الوزارة من التشغيل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل وغيرها من الخدمات، ومتابعة سير العمل داخلها، وتحديد المعوقات التي تواجه سير العمل وحلها.

شرح تفصيلي عن أنشطة مكاتب العمل

وأضاف أنه خلال الجولة جرى تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب، والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين، بحضور ناهد محمود مدير المكتب، ومفتشي العمل والتشغيل للتأكيد على أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع لمطالبهم لتحسين مستويات الآداء والتوجيه بتحقيقها.