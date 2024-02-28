الرئيس السيسي: نواصل العمل على نجاحات برامج ذوي الهمم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّه يوجه الحكومة باستمرار العمل على برامجها الخاصة بدعم ذوي الهمم، والبناء على النجاحات المحققة على مدار الأعوام الماضية، منها استمرار التوظيف في الجهات الحكومية بما فيها المناصب القيادية، بجانب مواصلة الدعم النقدي، وزيادة المنشآت المخصصة لخدماتهم وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأضاف الرئيس السيسي، في ختام كلمته باحتفالية «قادرون باختلاف»، في دورتها الخامسة، والمُذاعة على «إكسترا نيوز»: «صدور القانون الخاص لدعم صندوق قادرون باختلاف، وجرى وضع 10 مليارات بالصندوق».

وتابع: «في ختام كلمتي أتوجه لأبنائي وبناتي، أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم وسعادتي البالغة بتواجدي معكم ولقاءكم اليوم، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح وفقنا الله لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم، وبالله العظيم دائما تحيا مصر».