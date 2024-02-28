غرفة صناعة الأخشاب توقيع بروتوكول مع كلية الفنون جامعة الابتكار

وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بروتوكول تعاون مع كلية الفنون جامعة الابتكار، لتبادل الخبرات بين الشركات الصناعية وهيئة التدريس في جامعة الابتكار، فضلا عن التوسع فى الجانب العملي عبر الشركات الصناعية، وتقليل الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات الشركات الصناعية.

وبحسب بيان الغرفة اليوم، يأتي ذلك إطار دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لقطاع الاثاث في مصر، وتشجيع جميع الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وحرصها الشديد على تحويل جميع أهداف التنمية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، والعمل على إقامة ندوات ومعارض وورش عمل، وكذلك مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، فيها على مدار العام تركز على تحقيق أهداف التنمية فى قطاع الأخشاب والأثاث فى مصر.

غرفة صناعة منتجات الأخشاب تتعاون مع المجلس التصديري للأثاث

في سياق متصل، تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث في الدوره الثانية لحدث ‎«أسبوع القاهرة للتصميم» Cairo Design Week والمقام خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس، والذي امتلأت أجواء القاهره القديمة ومنطقه وسط البلد ومصر الجديدة وغيرها، بلمسات مستوحاه من التاريخ، ومتماشية مع أحدث صيحات التصميم، سواء في تصميمات الأثاث والاكسسوارات والديكورات وغيرها.

وذكر بيان الغرفة، أن هذه المشاركة تأتي إيمانا منها بتشجيع تصاميم الصناعة الإبداعية، وتشجيع محبي الفنون في المجالات المختلفة، وإدراكا لدوره الفعال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب، وما تعكسه على المخرجات للمصممين من تصاميم وصور ورؤية فنية.‎‎

الأثار الإيجابية على نتاج المصممين

قال المهندس عمرو عرنسة وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن هذه المشاركه تأتي استكمالا للانشطة المتعددة التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات من ربط التصميم بالصناعة والتعاون مع الجامعات المختلفة لتأهيل طلابها لاسواق العمل من خلال تعريفهم بالصناعة واهتمامهم بالصناعات الإبداعية والندوات المنعقدة التي يديرها، نخبة من المتخصصين في صناعة الاثاث والديكور، مؤكدا الآثار الايجابية على نتاج المصممين الحاليين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من التراث المصمم.

وأعرب المهندس طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عن شكره العميق لجميع القائمين على هذا العمل، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.