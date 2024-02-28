عضو بـ«الشيوخ»: الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة لدعم ذوي الهمم

أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.

قانون صندوق قادرون باختلاف

وأشار الرشيدي، في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة، انحيازًا للأشخاص ذوي الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام خاص ومختلف، إذ قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

اهتمام مصر بدعم القضية

ونوّه الرشيدي، بأن هذا الاهتمام يسهم في توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف لصالح ذوي الهمم، يعزز الحماية الاجتماعية والإقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجههم.

وأشاد النائب، بحرص الرئيس السيسي على تأكيد اهتمام مصر بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولة مستقلة، ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، والتي تمثل جرائم حرب بحق الشعب الأعزل.