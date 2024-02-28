عضو بـ«الشيوخ»: «قادرون باختلاف» في عقل وقلب القيادة السياسية

قالت ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم ذوي الهمم، حيث جرى تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف، ما يؤكد حرصه على حفظ حقوق ذوي الإعاقة.

التشريعات الداعمة لذوي الإعاقة

وأضافت عفيفي في بيان عنها اليوم، أنّ المؤسسة التشريعية كانت حريصة على إصدار عدد من التشريعات الداعمة لذوي الإعاقة في مصر لتحقيق مظلة حماية إجتماعية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على دور القيادة السياسية في دعم أصحاب الهمم في جميع المجالات، لافتة إلى بروز بعضهم في مجالات مختلفة منها الرياضة، كما أكدت أنّ قادرون باختلاف في عقل وقلب القيادة السياسية.