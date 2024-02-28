«طوارئ الإسماعيلية»: رائحة الغاز في المدينة بسبب ملء الخزانات الرئيسية

قال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، بدأت اليوم الأربعاء ملء خزانات مادة الرائحة بمحطة التخفيض الرئيسية بالطريق الدائر.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشبكة أن عملية ملء الخزانات في الإسماعيلية، تزيد شعور المواطنين برائحة غاز بالمناطق المحيطة علي الطريق الدائري وقرب جامعة قناة السويس وفي شارع الغابة ومنطقة حي السلام.

الطوارئ: العملية تجري بأمان وتحت إجراءات احترازية

وأهابت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة المواطنين بعدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز، ولحين الانتهاء من عملية ملء الخزانات.

وأضاف بيان الشبكة ان الشركة تؤكد أن هذه الأعمال آمنة تماماً وتجري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لعدم تعريض حياة أي من المواطنين للخطر وأنها تتم علي فترات بشكل طبيعي.

في سياق منفصل، رفعت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء درجة الاستعداد على مدار الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وتحذير هيئة الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق بينها محافظة الإسماعيلية مع تكاثر السحب المنخفضة.