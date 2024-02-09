5 علامات لتسرب غاز السخان.. ما علاقة رائحة الكبريت والبيض الفاسد؟

خلال فصل الشتاء، يكون استخدام السخانات أمرًا ضروريا ولا غنى عنه، لكن عادة ما تشكل سخانات الغاز قلقا كبيرا بسبب خطرها على صحة وسلامة الأشخاص بسبب رائحة غاز أول أكسيد الكربون، وحالات الاختناق التي تحدث بسبب عمليات الاحتراق التي تحدث داخله، لتسخين المياه، إذ يتجاهل الكثيرون عوامل الأمان أثناء تشغيلهم الأجهزة بالغاز الطبيعي، وفقًا للدكتور محمود البنتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية لـ«الوطن».

علامات تسرب غاز السخان

- استخدام سخان الغاز الطبيعي خاصة في حالة عدم وضعه في مكان جيد التهوية، يتراكم أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، وحال تشغيله يكون الحمام معدوم التهوية وتواجد أحد خلال الاستحمام فترات طويلة وسط البخار، يؤدي ذلك لفقدان الوعى وقد يصل للاختناق، وعرض الدوخة وفقدان الوعي والضعف العام والارتباك والغثيان وألم الصدر، يتسبب في الوقوع في غيبوبة أو إلى سكتة قلبية، بسبب تسمم غاز ثاني أكسيد الكربون.

- ملاحظة نفاد أسطوانات الغاز بسرعة أكبر من المعتادة خلال فترة استعمال سخان الغاز.

رائحة الكبريت

- حالة انخفاض ضغط الغاز بشكل تدريجي بعد تشغيل الفرن في أي وقت.

- ظهور رائحة الكبريت في المنزل، إذ تعتبر ناتجة عن تفاعل المواد الكيميائية للغاز والهواء، ورائحة البيض الفاسد تكون بسبب تفاعل بين مواد كيميائية أضيفت للغاز المركزي في السخان.

- سماع صوت صغير يشبه صوت الغاز.