ضبط 115 أسطوانة غاز داخل مصانع طوب في مركز كوم حمادة بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محسن الجندي، بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين، مكبرة في المركز

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط سيارة محملة بـ54 أسطوانة غاز مدعمة أثناء توزيعها على المصانع، و61 أسطوانة غاز تجارية داخل مصنعين طوب، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية في البحيرة

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية، ومتابعة جودة السلع التموينية المعروضة أمام المواطنين.

تحرير محاضر تموينية

يشار إلى أن مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شهدت أمس تنفيذ عدة حملات تموينية على مدار اليوم، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة أيضا عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.