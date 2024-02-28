تقديم خدمات طبية لـ 312 مواطنا خلال قافلة في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز شباب كوم البركة التابع للوحدة المحلية لقرية كوم البركة، جاء ذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز.

وتمكنت القافلة من تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ 312 مواطنا، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان.

كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي للسيدات حول برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين، والوقاية من سرطان الثدي.

تقديم خدمات طبية في كفر الدوار

وشهدت القافلة تقديم خدمات بيطرية ما بين رش وتجريع 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، والتوعية عن مرض السعار وطرق العدوى والوقاية منها.

كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية محو الأمية والمشروعات الزراعية الممكن تنفيذها بالمنازل الريفية، واهتمام الدولة بصحة وتعليم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

جهود البحيرة في تنفيذ القوافل السكانية

جاءت القافلة السكانية في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية للمٌساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين