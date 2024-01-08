تقديم الخدمات الطبية لـ210 مواطنين خلال قافلة سكانية في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، قافلة سكانية بمقر مجلس قرية النخلة البحرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف القوافل الطبية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القري من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.

خدمات طبية في قافلة بالبحيرة

وجرى خلال القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 210 مواطنين، من أهالي القرية، بمختلف التخصصات «عظام - باطنة - رمد - تحاليل - أطفال - عمل نظارات».

كما جرى تقديم خدمات بيطرية، ما بين رش وتجريع لعدد 42 رأس ماشية، بالإضافة إلى توفير سيارة مواد غذائية مدعمة، وسيارة إسطوانات غاز بسعر المستودع.

قوافل طبية في مركز دمنهور بالبحيرة

وشهدت عدة قرى بمركز دمنهور، أمس، تنفيذ العديد من القوافل الطبية، من خلال توافر 10 عيادات طبية، جرى خلالهم صرف العلاج مجانا للمواطنين، طبقا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة.