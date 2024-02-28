رمضان 2024.. نضال الشافعي يروج لدوره في مسلسل الحشاشين: استنوني

روج الفنان نضال الشافعي عبر حسابه على «إنستجرام»، لدوره في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر نضال الشافعي البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: «استنوني في مسلسل الحشاشين، رمضان 2024».

أبطال مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين وياسر علي ماهر.