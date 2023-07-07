نضال الشافعي يكشف سبب قلة ظهوره على السوشيال ميديا

قال الفنان نضال الشافعي، إنه لا يفضل الظهور باستمرار على السوشيال ميديا، حتى لا يصدّر للجمهور طيلة الوقت تقديم شخصيته الحقيقية بكل تفاصيلها سواء في الكلام والضحك والهزار وحياته العادية عمومًا بكل ما تتضمنها، مشيرًا إلى هذه الطريقة ستجعل المتابع يفقد فكرة الشخصية التي يعيشها الفنان بكل تبعاتها وانفعالاتها «هيروح مني».

رؤية نضال الشافعي في السوشيال ميديا

وأضاف نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن»: «لا أعرف إذا كان ذلك صح أم خطأ، أرى أن عرض الفنان نفسه على السوشيال ميديا عكس فكرة التمثيل، الحقيقة التي أعيشها في حياتي هى ملكي، أما التمثيل يكون للجمهور بالشخصيات التي ألعبها على الشاشة».

لا أصدق الفنان الذي ينقل حياته إلى السوشيال ميديا

واستطرد: «أنا بني آدم أعيش في نفس المجتمع، وعندما أرى فناناً يقدم حياته على السوشيال ميديا لا أصدقه وقتها على الشاشة بالرغم من أنه قد يكون ممثلاً جيداً وموهوباً، وبدأت أشعر بذلك في أكثر من حاجة مع أشخاص مختلفة، أنا تقريباً من مدرسة دكتور يحيى الفخراني والزعيم عادل إمام، فكرة الظهور القليل، لأن المفترض أن الشخصيات الفنية هى التى تعيش مع الناس وهي التي يصدقونها».

مسرحية سيدتي أنا

يشارك نضال الشافعي، حاليًا في عرض مسرحية سيدتي أنا المأخوذة عن رائعة جورج برنارد شو «بنجمليون» بطولة داليا البحيري، فريد النقراشي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، استعراضات مصطفي حجاج.