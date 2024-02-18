رمضان 2024.. نضال الشافعي يروج لمسلسل الحشاشين

روج الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لدوره في مسلسل الحشاشين أمام كريم عبدالعزيز في رمضان 2024.

ونشر نضال الشافعي، صورة من البوستر الدعائي معلقا: «استنوني مع أخويا كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين».

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.