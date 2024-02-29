سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الخحميس 29-2-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل سعرالريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، ونحو 8.26 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، ونحو 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.2 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بركة

لامس سعر الريال السعودي في بنك بركة اليوم نحو 8.04 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 29-2-2024 نحو 8.21 جنيه للشراء، ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.25 جنيه للبيع.