سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25-2-2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك المصرية، وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات معلنة عبر منصات البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.