سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم.. استقرار ملحوظ

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات معلنة من جانب مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنك الأهلي المصري حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بنك مصر حوالي 8.24 للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

جاء سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بنك القاهرة حوالي 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو حوالي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.