سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجل سعر الريال السعودي استقرارا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و سجل 8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع في البنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.26 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.