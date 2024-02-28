تنفيذ 18 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 18 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وقال المحافظ، أنّه تم تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ على مساحة 21 قيراطاً و17 سهماً خلال اليوم الخامس من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالة مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

انطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتبارا من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.