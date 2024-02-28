رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الفنون التشكيلية.. «لون حلمك من أجل مصر»

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار «لون حلمك من أجل مصر»، الذي نظمته أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

جاء افتتاح المعرض بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر.

كما حضر فعاليات الافتتاح عددت من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، والفنانة مها جميل عبد الكريم، الفنان شريف مهدي، محسن أبو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال اللوحات في تجميل الحرم الجامعى.

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وأن معرض «لون حلمك»، يٌعد فرصة قيمة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتشجيعها على مواصلة الإبداع وخدمة الوطن.

تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة

كما أوضح الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون، مبينا انه تم تقديم 400 عمل فني.

وأوضح ياسر جبالي مسؤول الأسرة أنه تمت مشاركة طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، بالمعرض إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

وفي ختام افتتاح فعاليات المعرض تم تكريم الضيوف وكذلك العمداء المشاركين بالمعرض ولجنة التحكيم.