نتائج جامعة حلوان 2024.. ادخل على رابط الاستعلام الآن

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل إعلان نتائج جامعة حلوان 2024، موضحا أن كليات التجارة والحقوق والآداب والعلوم والخدمة الاجتماعية والصيدلة والتربية والتمريض والهندسة والتعليم الصناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، انتهت من إعلان النتائج لمختلف الفرق الدراسية، وهي تمثل أكثر من 90% من إجمالي النتائج، لافتا إلى أن عملية التصحيح صارت بصورة متسارعة في جميع الكنترولات وهو ما أسهم في الانتهاء من معدلات تصحيحها بسرعة وإعلانها للطلاب.

نتائج جامعة حلوان 2024 عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة

أضاف لـ«الوطن»، أن نتائج جامعة حلوان 2024 متاحة حاليا عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها، منوها إلى أن الدارسة انتظمت في الكليات للفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات بشأنها.

أكد الالتزام بالمواعيد المحددة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وأن امتحانات الترم الثاني 2024 في مواعيدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى انتظام المحاضرات والسكاشن والأنشطة الطلابية في الجامعتين الحكومية والأهلية.

رابط الموقع الإلكتروني للجامعة

أضاف أن نتائج جامعة حلوان 2024 متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ويمكن للطلاب الاطلاع عليها من الرابط، منوها بأن الدارسة انتظمت في الكليات للفصل الدراسي الثاني دون رصد اي مشكلات بشأنها .

امتحانات التيرم الثاني 2024 في مواعيدها

أكد رئيس الجامعة الالتزام بالمواعيد المحددة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وأن امتحانات الترم الثاني 2024 في مواعيدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.