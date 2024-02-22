جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

انطلقت فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، في قاعة حسن حسني بجامعة حلوان، تحت شعار «شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة» وفقًا رؤية مصر 2030.

تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية

عُقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورش عمل لـ7 لجان (الثقافية - الإعلامية - الفنية - الرياضية - الجوالة والخدمة العامة - الأسر الطلابية - الاجتماعية والرحلات - العلمية والتكنولوجية) إلى جانب ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء الاتحاد بالكليات.

وتهدف ورش العمل إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية، بحسب ما أكّده رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

لقاء حواري حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

وتستمر فعاليات الملتقى خلال أيام 21، و22، و29 فبراير 2024، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني لقاءً حواريًا حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، بجانب استكمال ورش العمل. أما اليوم الثالث فيشهد عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل، ولقاءً حواريًا بعنوان «الانتحار والأمن السيبراني».

وتُقام فعاليات الملتقى تحت إشراف محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة، بحضور الطالبة نادين عبدالحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.