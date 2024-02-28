إزالة 36 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في مركز القصاصين بالإسماعيلية

قال اللواء حرب شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملة إزالة التعديات المستمرة في نطاق قري ومراكز المحافظة نجحت في إزالة 36 حالة إزالة اليوم الأربعاء بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لحملة إزالة التعديات، انطلقت ومستمرة حتى 15 مارس المقبل، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري.

«بشارة»: استعادة أكثر من 9 آلاف متر من أملاك الدولة

وقال «بشارة»، إن الحملة تم تنفيذها بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن استعادة مساحة تقدر بنحو 9 آلاف و924 مترا تعدٍّ على أملاك الدولة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إزالة 4 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة 375 مترا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 376 متر، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

إزالة أسوار ومبان

وأزالت الحملة 7 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الري، على مساحة 161 مترا عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء، إضافة إلى إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية السكة الحديد على مساحة 123 متر، عبارة عن تند حديدية وأكشاك.

وأشار البيان إلى إزالة 8 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الأوقاف على مساحة 8510 أمتار، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء، وإزالة 10 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الطرق على مساحة 397 متر مربع.