ضبط لص بحوزته 29 كابل كهرباء نحاس سرقها من كمبوند في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر القبض على لص بحوزته 29 كابل نحاس سرقها من داخل كمبوند الخمائل بدائرة القسم، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمدينة الخمائل، وأثناء قيام أفراد الأمن بتفتيش العاملين بالمدينة حال خروجهم قاموا بضبط «حمادة.ح»، 25 عاما، عامل بشركة تشطيبات داخل مدينة الخمائل، ومقيم حلوان، وبحوزته 29 كابل كهرباء نحاس، ألقي القبض عليه، وبمواجهته أمام العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه سرقها من أحد العقارات التي يعمل بها، وتولت النيابة التحقيق.