«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ25 من «كلنا واحد» بمناسبة قرب حلول رمضان

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارا من 16 فبراير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى للوزارة.

تضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2148 على نحو «2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا» بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

توفير جميع السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.