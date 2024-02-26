وزير الداخلية يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 11 دولة

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية دول «السعودية – الإمارات - الكويت – البحرين – تونس – العراق – اليمن - لبنان – فلسطين – الأردن – وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر»، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بالعاصمة التونسية.

مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني

تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، والتصدي الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.

كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها في شتى المجالات الأمنية؛ انطلاقا من إيمان كامل بأهمية المساهمة في دعم رسالة الأمن والاستقرار بكافة الدول العربية.

التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة

كما تم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.