تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط الشهري.. قرارات وتعيينات جديدة بمختلف الكليات

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية اليوم الأربعاء 28 من فبراير، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

مجلس جامعة أسيوط يشكر الرئيس السيسي

في مستهل الاجتماع؛ وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ الشكر للرئيس السيسي؛ على اتخاذه قرارات الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، انطلاقاً من واجب الدولة؛ لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وهنأ الدكتور المنشاوي، أسرة الجامعة والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يعيده علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية، والخدمات التعليمية؛ لذوي الهمم، وزيادة الأنشطة الطلابية؛ لتنمية، وصقل مهارات، وقدرات هؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات، والأنشطة، التي تسهم في دمج الطلاب ذوي الهمم مع زملائهم، وتقديم ندوات توعوية، وتثقيفية بحقوقهم، وذلك في إطار جهود الدولة؛ لدمجهم في المجتمع.

الاهتمام بتنفيذ الخطط التنفيذية للأنشطة

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطط التنفيذية للأنشطة؛ الثقافية، والفنية، والرياضية؛ والاهتمام بعقد الندوات التثقيفية، وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي، ومحاربة المفاهيم، والأفكار غير السوية، وضرورة استمرار الجامعة في تنفيذ القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية؛ للمناطق الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووافق مجلس الجامعة؛ على بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية، بمحافظة الوادي الجديد، ومتابعته، وذلك في إطار البدء الفعلي في استصلاح الأراضي لكل جامعة، بمحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء مزارع مزدوجة تخصصية علمية، يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتسهم في تنفيذ خطة الدولة؛ لتنمية إقليم الصعيد.

أهم الأنشطة والأحداث البارزة خلال شهر فبراير 2024

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة والأحداث البارزة خلال شهر فبراير 2024 أهمها، تقدم الجامعة في تصنيف ويبمتركس الأسباني لاستشهادات جوجل سكولر بزيادة قدرها 51.111 استشهاداً، بتقدم 70 مركز خلال عام واحد في التصنيف الإسباني العالمي، القيام بتجديد وتطوير نادي الجامعة؛ لرفع كفاءته، وتحسين خدماته، وتطوير نشاطه.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بتنظيم إدارة التجنيد والتعبئة احتفالية كبرى بالجامعة؛ لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية؛ لشباب المحافظة، من ذوى القدرات الخاصة، والاهتمام بتعزيز التعاون الأكاديمي، والبحثي، مع المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، وافتتاح عدداً من أعمال التجديد والتطوير بكلية الهندسة، وتوقيع الجامعة لأربعة بروتوكولات تعاون مشترك في مجالات؛ البيئة، والموارد الطبيعية، والمائية، والاستشعار عن بعد، والتغيرات المناخية.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بزيارة عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة حضر موت اليمنية؛ لتعزيز التعاون العلمي، والبحثي القائم بينهما، وزيارة المستشار الثقافي الأسبق لليمن وأوزباكستان؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وزيارة مدير المعهد القومي للاتصالات للجامعة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون؛ العلمي، والأكاديمي.

وأشاد مجلس الجامعة؛ باستقبال ممثلي الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا RCOG ؛لاعتماد مستشفى صحة المرأة كمركز تدريب للزمالة البريطانية، وفوز الجامعة بتمويل برنامج الوصول الآلي instrumental access التابع لمنظمة Seeding labs بالولايات المتحدة، واستقبال الجامعة؛ لمسؤولي مسابقة «رالي»، لدعم ريادة الأعمال بالجامعة، واستقبال وفد ممثل عن جامعة الصين الزراعية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية، والأكاديمية، واستقبال وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لتجديد اعتماد كلية الطب البيطري؛ للمرة الثالثة.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لكلية الصيدلة؛ لفوزها بمنحة برنامج الوصول الآلي instrumental access التابع لمنظمة seeding labs بالولايات المتحدة الأمريكية.

استحداث جائزة أحسن رسالة علمية الماجستير والدكتوراة

ووافق مجلس الجامعة؛ على استحداث جائزة أحسن رسالة علمية الماجستير والدكتوراة بكلية الهندسة، والموافقة على رفع قيمة جلسات الشفوي إلى نسبة 5%.

كما وافق المجلس على أعداد الطلاب المقترح قبولهم بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، والموافقة على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب البيطري، وتغير مٌسمى قسم الأمراض العصبية و النفسية؛ ليصبح قسم طب المخ، والأعصاب، و الطب النفسي بالكلية؛ أسوة بالجامعات المصرية الأخرى.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.