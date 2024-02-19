تأهيل طلاب جامعة أسيوط لتمثيل مصر في المنتدي الأفرو آسيوي للابتكار

اختتم مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط بالتعاون مع إحدى الشركات، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فعاليات الحفل الختامي لمنتدى «الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا» تصفيات مصر قطاع الصعيد، بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد الاتحاد الدولي للعلوم والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبده أستاذ الهندسة الكهربائية، ورئيس مركز الدراسات والتنمية المستدامة، والدكتورة مروة عمارة رئيس المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولفيف من الفرق الطلابية من المدارس المختلفة بالصعيد في القطاعات العمرية من سن 5 إلى 14 سنة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أنَّ الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية، والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أنَّ مشاركة الطلاب في الأنشطة تسهم بشكل إيجابي في رفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تعكس اهتمامها بمجالات دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط بحرص إدارة الجامعة على دعم جميع المنتديات والفعاليات والمسابقات التي تنمي الإبداع والابتكار لدى الطلاب والعمل الجماعي، وتغرس بداخلهم روح المنافسة الشريفة، مشيراً إلى أنَّ الجامعة أولت اهتماماً كبيراً بتنظيم هذا المنتدى، حيث تعد الجامعة شريكا استراتيجيا في تنظيمه، وذلك انطلاقاً من أهميته ودوره في تعريف الدول الأفريقية والآسيوية بآخر التطورات في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي في عدة مجالات سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عادل عبده أستاذ الهندسة الكهربائية أنَّ مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، شريكا رئيسيا في دعم الابتكار والتكنولوجيا بالصعيد، إذ ضم المنتدى 9 مسابقات في الروبوت والعلوم، والابتكار، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، وبمشاركة 56 فريقًا في التنافسات بين الطلاب من 5 إلى 14 عاما.