أبو الغيط: العمل مستمر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، استمرار العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية: «معالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقا سياسيا لبزوغ الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة».