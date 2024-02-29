وكيل وزارة الأوقاف: ذوي الهمم سبب خير وبركة في البيت والدولة دعمتهم بقوة

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إننا بحاجة دائمة لرعاية ذوى الهمم في المجتمع، ولهم فضل كبير وعلينا واجب أكبر تجاههم، ونقف مع قول الله تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»، بما يعني أن الإنسان مكرم من الله عزوجل، وكذلك قوله «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ».

الصحة أو المال أو العلم

وأوضح أبو عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإنسان يحصل على حظه في الدنيا بشكل متساوي ويمنحه الله رزقا وفيرا في شيء سواء الصحة أو المال أو العلم أو القبول أو البنين، ويمر الإنسان بابتلاءات ماهي إلا اختبارات من المولى عزوجل لعبده، مشيرا لقوله تعالى «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»، بما يعني أننا جميعا نخدم بعضنا البعض، ولله حكمة في خلق الناس يحتاجون إلى بعض في كل شيء، والإنسان في ابتلاء دائما وهو اختبار للمولى عزوجل.

حقوقهم المعنوية

وتابع «لدينا ابن او ابنه يحتاجون إلى مساعدة من الأب والام لأنهم من ذوى الهمم، فربما يكون الابن هذا هو سبب الخير في البيت، ويرد الله العوض لوالديه في أمور أخرى، والحقيقة أنه منذ تولى الرئيس السيسي للحكم فهو حريص كل الحرص على أمور ذوى الهمم، حتى في الأسماء فقد غير مصطلحاتهم منعا لأن يجرحهم أحد، بل وضمنت الدولة لهم مواد قانونية تحفظ حقوقهم المعنوية قبل المادية».