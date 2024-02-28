«السفيرة عزيزة» عن قصيدة الطفلة «روضة» في إحتفالية «قادرون باختلاف»: أبكت الكثير

علقت الإعلامية جاسمين طه زكي، على القصيدة التي ألقتها الطفلة روضة وليد، البالغة من العمر 9 سنوات، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور، في فعالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، قائلة إن كلمتها أثرت في وجداننا، والكثير ممن سمع تلك الكلمات، دخل في حالة من البكاء، من إبداع وجمال القصيدة.

أضافت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر قناة dmc، أن روضة ألقت القصيدة بكلمات بسيطة وحقيقية، وأدائها في إلقاء الكمات كان صادقًا لم أسمعه من قبل معلقة: «أنا بكيت مرتين عند سماع القصيدة، لأن الكلمات دخلت قلبي».

ووجهت «زكي»، للطفلة روضة الشكر، لأنها أسعدت الجميع بأدائها الرائع، قائلة: «ربنا يسعد قلبك زي ما كنتي السبب في سعادتنا، وربنا يقوي والدتك الجميلة، لأنها تعبت كثيرًا، وواجهت الصعاب، لكي تحرص أنك تكوني بالشكل الجميل ده»، موضحة أن الجميع عند سماع القصيدة لم يشعر أحد بصغر سنك، بل الكثير وصفك بالشاعرة الكبيرة، وكأن لديها سنوات من العمر.