برلمانية: «قادرون باختلاف» على رأس أولويات الرئيس السيسي

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور احتفالية «قادرون باختلاف»، يعكس حجم الدعم الكبير الذي يٌوليه الرئيس للأشخاص ذوي الهمم، واتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع.

وأشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف»، مؤكدة أن تلك التوجيهات استمرار للنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها زيادة المٌنشآت المٌتخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي، وعمليات التوظيف في الجهات الحكومية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف.

قادرون باختلاف

وأضافت النائبة أمل سلامة أن دعم قادرون باختلاف على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث اتخذت الدولة خطوات وإجراءات مٌهمة لتمكين ذوي القدرات الخاصة، وحصولهم على حقوقهم، وتوفير مراكز صحية لضمان علاجهم الطبي والنفسي، فضلا عن المبادرات الرئاسية لدمجهم في المجتمع.

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى يٌعتبر العصر الذهبي لذوي القٌدرات الخاصة، حيث حرصت الدولة في دستور2014 على ضم عدد من المواد التي تضع الإطار التشريعي لتمكين ذوى الإعاقة، وإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من رئيس الجمهورية، كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين ومشاركة»، كما أعلن الرئيس عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما ذوي الاحتياجات الخاصة، كما خصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبة لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب، فضلا عن العديد من المزايا التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.