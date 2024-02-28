ليلى زاهر توجه رسالة لخطيبها هشام جمال بعد مشاركته في حفل «قادرون باختلاف»

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، على دعم خطيبها الفنان والمنتج هشام جمال، بعد مشاركته في حفل «قادرون باختلاف» الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم.

رسالة خاصة من ليلى زاهر لخطيبها هشام جمال

وقالت ليلى زاهر عبر حسابها على «إنستجرام»: «حفلة ممتعة جدا ومنظمة ومتميزة ما شاء الله كالعادة، ومجهود الأولاد الجمال الموهوبين باين قوي، وطبعا مجهود كل الناس اللي تعبت واشتغلت من قلبها في الحفلة الجميلة دي، وأولهم مجهودك وتعبك اللي باين قوي، أنا عارفه قد إيه أنت تعبت واشتغلت بحب وبضمير وكل سنة بتبهر كل الناس باللي بتطلعه من القادرون باختلاف من موهبة وشطارة وإبداع، أنت مش بس مخرج الحفل، أنت كمان عامل أغاني خطيرة ما شاء الله، وعامل كل حاجة».

ليلي زاهر لـ هشام جمال: تستاهل أحلى حاجة في الدنيا

وتابعت: «مش عارفة أوصف قد إيه أنا فخورة بيك، أنت أصلاً دايما بتخليني فخورة، ربنا يا رب يكتبلك كل الخير والنجاح على طول عشان أنت تستاهل أحلى حاجة في الدنيا.. بحبك».

أبرز حضور الفنانين في حفل قادرون باختلاف

وشارك في حفل قادرون باختلاف عدد كبير من نجوم الفن والغناء من بينهم مدحت صالح، تامر عاشور، رنا رئيس، كريم محمود عبد العزيز وشيكو.