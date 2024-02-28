«وطهر بيتي».. حملة شبابية لتنظيف مساجد قرية بالمنيا استعدادا لشهر رمضان

نظم عدد من الشباب المتطوعين حملة نظافة في عدد من مساجد قرية آبا الوقف البلد بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث تقام في هذه المساجد صلاة التراويح خلال ليالي الشهر الكريم.

فريق وطهر بيتي

وقال علي الأزهري، مؤسس فريق وطهر بيتي، إن هذا الفريق هو المعني بحملة تنظيف المساجد في القرية للعام الثاني على التوالي من خلال شباب متطوع يقوم بهذا العمل في إطار استعداد وتهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حملة تنظيف المساجد

وأوضح الأزهري في تصريح لـ«الوطن» أنهم يقومون بحملة نظافة في جميع مساجد القرية وفق جدول يتضمن تحديد يوم لتنظيف كل مسجد، من خلال فريق الشباب المتطوع تحت شعار «وطهر بيتي» استعدادا لشهر رمضان.

كما نشر مؤسس الحملة صورة لأحد المساجد التي مكتوب عليها لافتة تشير إلى إنشاءه عام 1907.