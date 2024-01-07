أمين عام الشؤون الإسلامية يكشف خطة «الأوقاف» بمسجد الحسين في رمضان

كشف الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تفاصيل خطة وزارة الأوقاف في شهر رمضان بمسجد الحسين، مؤكدا أن الوزارة تعتزم إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، كل عام في شهر رمضان، في إطار الدور الدعوي والتثقفي للوزارة، وحرصا على تهئية الأجواء الروحانية في شهر رمضان.

ملتقى الفكر الإسلامي

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأحد: «الملتقى الفكري الإسلامي هذا العام سيشهد تنوعا مختلفا كما كان عليه في الأعوام الماضية، كان يحمل موضوعات إيمانية وروحية تبعث في الناس الأمل وتربط الناس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

خطة الأوقاف في رمضان

وأكد أن وزارة الأوقاف حددت موضوعات الملتقى سيناقش في رمضان المقبل أمور دينية واجتماعية ونفسية وأسرية وغيرها من الموضوعات التي تشكل الوعي العام للأمة، وسيضم كوكبة من العلماء والمفكرين على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنه سيكون الحضور متاحا لكل رواد مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وأشار إلى أن صلاة التراويح في مسجد الحسين ستشهد كوكبة من كبار القراء، ومن المقرر أن تقام صلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المقبل بقراءة ورش عن نافع، وذلك بمسجد الإمام الحسين وبمشاركة كبار القراء.