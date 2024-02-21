«أوقاف الغربية» تعلن خطة عمل المساجد خلال شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، عن خطة العمل الدعوية والأنشطة القرآنية الخاصة بشهر رمضان 2024، داخل المساجد، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر المبارك.

وقال الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إنه في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، عقد اجتماعًا موسعًا مع وكيل المديرية ومدير الإدارات، وذلك من أجل ضع خطة شاملة لتوسيع الأنشطة القرآنية والدعوية خلال الشهر المبارك، استجابة لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مقارئ القرآن الكريم

وأشار إلى أن خطة عمل شهر رمضان تتضمن المقارئ القرآنية، حيث يتم انعقاد المقرأة النموذجية يوم الأحد بعد صلاة الظهر، وانعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء يوم الأحد بعد صلاة العصر، وانعقاد مقرأة الأعضاء يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، وانعقاد مقرأة الجمهور يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وتنظيم برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى، كما سيتم استمرار الخطب والدروس والقوافل الدعوية، وأيضا انعقاد برنامج المنبر الثابت يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ولقاء الناشئة ومكتبة الطفل يوم الخميس بعد صلاة العصر.

مجالس الذكر والصلاة على النبي

وبالنسبة إلى مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي، أكد أنها ستكون يوم الخميس بعد صلاة العشاء، وإقامة أسبوع الدعوة بالمساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بعد صلاة العشاء للأئمة المتميزين، مبينا أهمية هذه الخطوات في تعزيز الروحانية والتقوى بين المسلمين خلال شهر الصيام المبارك.