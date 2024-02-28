رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الشباب المصري يتمتع بوعي ووطنية عالية

قال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التجربة العملية تثبت أن الشباب المصري قادر على صناعة الفارق، وحرصهم على المشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية، يؤكد الوعي الكبير الذي يتمتع به.

الشباب المصري

أوضح أن التحالف الوطني يسعى إلى توطين العدالة الثقافية، ويهتم بسد حاجة المواطن الثقافية، الى جانب حاجته الاقتصادية، مؤكدا أن مجلس الشباب المصري يهدف إلى خلق لحمة بين الشباب من كل الأطياف والطبقات والمحافظات.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية، تثبت أن جيل الشباب الحالي قادر على المواجهة، ومساندة وطنه، ما يؤكد تمتع هذا الشباب بمواطنة عالية.

التحالف الوطني

ومن الجدير بالذكر، أن تحت شعار «معا نحو توطين العدالة الثقافية في كل المحافظات المصرية»، مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بهدف تعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية وأهدافها وكيفية تحقيقها.