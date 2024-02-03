«الشباب المصري» يوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر

رحب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، بالحضور في مؤتمر الدولي الأول «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، ووجه تحية لصمود الشعب الفلسطيني الذي لايزال صامدا منذ الـ7 من أكتوبر رغم الأزمات العصيبة التي يعيشها.

رئيس مجلس الشباب المصري يرحب الحضور الفلسطيني

وقال ممدوح خلال كلمته في المؤتمر: «إننا نتشارك اليوم مع أكثر من 200 فلسطيني، وعدد كبير من قيادات المجتمع، الداعمين للقضية الفلسطينية ، وأضاف أن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على دور المجتمع المدني في ظل الأزمة الفلسطينية الحالية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مسلمون حول العالم».

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، والسلام الوطني للدولة المصرية ودولة فلسطين، ودشنت المؤثمر مؤسسة مجلس الشباب المصري، في ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الوضع الكارثي بقطاع غزة، واستمرارًا للدور الريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم القضية الفلسطينية.