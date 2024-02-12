وزيرة خارجية إندونيسيا تبحث تبادل الخبرات مع رئيس مجلس الشباب المصري بجاكرتا

استقبلت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم، محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الشباب المصري لدولة اندونيسيا لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بناء على دعوة من الحكومة الاندونيسية بالإضافة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً في مجالي الشباب والتعاون الاقتصادي والثقافي وتعزيز العلاقات المشتركة بين منظمات المجتمع المدني.

كما ناقش الجانبان الموقف المشرف لكلا الدولتين في دعم القضية الفلسطينية، إذ أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مع الالتزام بحق الفلسطينيين في الحفاظ على أراضيهم والرفض القاطع لكافة محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشادت وزيرة الخارجية الاندونيسية بالجهود الرائعة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وأن الموقف المشرف الذي تقوم به مصر حالياً موقف لن ينساه التاريخ.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عن تقديره للدعوة التي وجهتها له الحكومة الاندونيسية لزيارة البلاد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع اندونيسيا في جميع المجالات، خاصةً في مجال الشباب.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والاندونيسي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين تلك العلاقات التي يتجاوز عمرها اكثر من سبعون عاماً كون الدولة المصرية هي أول الدول التي اعترفت باستقلال اندونيسيا.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة العمل معاً لتعزيز العلاقات بين مصر واندونيسيا في جميع المجالات، خاصةً في القضايا ذات الاهتمام المشترك من الشباب من الدولتين.