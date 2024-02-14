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مجلس الشباب المصري يشارك بـ40 شاحنة في أكبر قافلة للتحالف الوطني لدعم غزة

كتب:

يسرا البسيوني
01:22 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
مجلس الشباب المصري خلال القافلة

مجلس الشباب المصري خلال القافلة

شارك مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة، ضمن الجسر البري الممتد، من المساعدات، والتي تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني المحتل.

التحالف الوطني يدعم غزة

وقال محمود بشري، مسؤول ملف الإغاثة بمجلس الشباب المصري، إن المجلس لم يغب عن المشهد منذ اندلاع الأزمة في 7 اكتوبر الماضي، موضحا أن القوافل تلك تأتي في اطار المرحلة الرابعة من القوافل التي أطلقها التحالف الوطني، مضيفا أن المجلس شارك بـ40 شاحنة، تضم ما يقرب من 700 طن من المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، الادوية الخاصة بالضغط او السكر ، المستلزمات الخاصة بالحروق والجروح الخاصة باجراء العمليات.

رصد حالات الانتهاكات الإسرائيلية

وأضاف بشري لـ«الوطن» أن المساعدات التي يشارك بها المجلس في إطار القافلة، تضم أيضا ما يقرب من 20 ألف بطانية، بالإضافة إلى 15 ألف قطعة ملابس، 50 طن مياه، مشيرا إلى أن المجلس لديه وحدة خاصة برصد كافة حالات الانتهاكات لحقوق الانسان من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن المجلس لديه برنامج متكامل فيما يتعلق بتقنين أوضاع الأسر الفلسطينية العالقة.

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بقلم يسرا البسيوني