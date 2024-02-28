«القاهرة الإخبارية»: ارتقاء عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على 3 منازل وسط غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن أعداد الشهداء الفلسطينيين مازالت تواصل الارتفاع بشكل كبير، خاصةً أن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية لا زالت مستمرة على أحياء ومدن قطاع غزة بشكل عام، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت 3 منازل في مخيم النصيرات، في وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، جراء هذه الغارات العنيفة والمتتالية.

وأضاف «جبر»، في رسالته لـ«لقاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تواصل قصفها وتدميرها وإطلاق القذائف والرصاص من الآليات المتوغلة في حي الزيتون، الذي يقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

العمليات العسكرية في خان يونس

وأشار إلى أن مدينة خان يونس، التي تقع في جنوب قطاع غزة، تشهد هي الأخرى توغلات كبيرة للآليات العسكرية الإسرائيلية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول دائماً عرقلة وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، واحتجازها لأيام وأسابيع، مما يؤدي إلى فساد وتلف بعض الأغذية الموجودة في تلك المساعدات، التي باتت لا تستطيع الوصول إلى شمال قطاع غزة وإلى وادي غزة.

ولفت إلى أن الحرب التي تستخدمها إسرائيل مؤخرًا هي حرب الجوع ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصةً في شمال قطاع غزة، لكن الأوضاع في مناطق جنوب وادي غزة، التي تعج بأعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين، تُعد أفضل نسبياً من الأوضاع المأساوية في شمال القطاع.