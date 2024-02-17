سماح أبوبكر: هناك فجوة بين الأطفال والأهل بسبب الهواتف الذكية

قالت سماح أبوبكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن المجتمع يعاني الآن من فجوة إدراكية- واسعة بين الأطفال والأهل.

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وأضافت «أبوبكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، إنها تترك الأطفال في الورش يرسمون ما يحلمون به، متابعة: «هناك من يرسم طيارة أو سيارة أو صاروخ».

وأردفت «وجدت ولدًا رسم موبايل، لأول وهلة اعتقدنا أنه يريد اقناء موبايل، لكن في الحقيقة هو نفسه يكون موبايل».

وتابعت: «قولت له ليه عاوز تكون موبايل؟، قال لي علشان بابا بيرجع من الشغل تعبان مبيكلمش حد أول ما يطلع الموبايل يضحك ويعيش مع نفسه، وماما معاها الموبايل في كل مكان، نفس الكلام أخويا علشان كدة نفسي أكون موبايل».

وأشارت: «قبل ما أخلف طفل لازم أعرف كيف أربيه، وماذا سأعطي له، زمان كان الأهل عندهم وقت، لكن الأطفال لم يكن إدراكهم مثل الآن».

وأردفت: «الآن الأهل انشغلوا أكثر، ووعي الأطفال أصبح أكبر، فأصبحت هناك فجوة واسعة بين الأطفال والأهل، كل طفل قاعد في فقاعة ومكتفي بنفسه».