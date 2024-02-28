مستشفى كمال عدوان بغزة يعلن استشهاد عدد من الأطفال بعد توقف الخدمات الطبية

قال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، إن توقف الخدمات الطبية الناتج عن انعدام الأدوية والوقود تسبب في استشهاد عدد من الأطفال في المستشفى، الليلة الماضية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد «أبوصفية»، أن المستشفى خرج من الخدمة وكنا آخر المستشفيات التي توقفت عن العمل نظرا لعدم توافر الوقود والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه عند تواصل المستشفى مع المنظمات الدولية لم تتمكن من الحضور لتقديم المساعدات للمستشفيات في القطاع.

الوضع كارثي.. المستشفى يتحول إلى مقبرة جماعية

أضاف أن المؤسسات الدولية الإنسانية «شكلية وليس لها مضمون فعلي»، مؤكدًا أن الوضع كارثي في شمال غزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يفقد المئات من المدنيين على رأسهم الأطفال وسيتحول إلى مقابر جماعية.