أستاذة اقتصاد: مصر بدأت تنفيذ مخرجات «cop 27» باتفاقيات الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن مصر تعد نفسها لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة وفقا الخطة المعدة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن دخول الاستثمارات في هذا المجال ليست بالصدفة، وإنما جهود تعمل عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

جهود صندوق مصر السيادي في الطاقة المتجددة

وأضافت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك تناغم حقيقي بين صندوق مصر السيادي والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المٌطورين في مشروعات الطاقة، مؤكدةً أن هذا التناغم هو ما أسفر عن توقيع هذا الكم من الاتفاقيات.

وذكرت أن مصر بدأت فعليا على تنفيذ مخرجات «cop 27» وهذه بداية الطريق الناجح لتشغيل الاستثمارات، والمنافسة على الساحة العالمية، مؤكدة أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في دمج الهيدروجين في إطار الطاقة المتكاملة، لأنه يدعم صناعات أخرى.