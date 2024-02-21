أيمن هيبة: الطاقة المتجددة والمستدامة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري

أكد المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الطاقات المتجددة والمستدامة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري، من خلال إمداد جميع القطاعات الإنتاجية بالطاقة النظيفة، وتخفيض معدل انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الغاز الطبيعي على نحو دفع بالطاقات المتجددة إلى الاستحواذ على 20% من مزيج الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر.

وكشف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال لقاءه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، عن أن الطاقة المتجددة تساهم بنسبة جيدة في إمداد الصناعة بطاقاتها، وذلك بالنسبة للمصانع التي تعتمد على الشبكة القومية للكهرباء.

دور الطاقة الشمسية في المصانع

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تعلب دورا محوريا في المصانع منذ فترة طويلة، حيث تعتمد بعض مصانع الأسمنت حاليا، جزئيا، على الطاقة الشمسية في توليد حاجاتها من الطاقة الكهربائية أو جزء كبير منها، في حين قامت مصانع حديد ببناء محطات طاقة شمسية داخل المصانع.

وأوضح «هيبة»، أن دراسة إحصائية بسيطة للمصانع، ستكشف عن أن هناك مصانع كثيرة، سواء كانت حديد أو أسمنت أو صناعات ثقيلة أخرى، بادرت وأسست محطات طاقة شمسية، لزيادة نسبة استهلاكها من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مع ربطها مباشرة بالشبكة القومية.

مصر تقطع شوطا كبيرا في مجال الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعمل حاليا على تعظيم أهدافها من هذه الطاقة على مستوى التوليد ونقل التكنولوجيا، موضحا أن مصر نجحت حاليا في تحقيق المستويات التي استهدفتها استراتيجية الدولة للطاقات المتجددة في العام 2020، بالوصول الى مستوى 20% من مزيج الطاقة المصري، من الطاقة المتجددة.